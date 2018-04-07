Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к объединению

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Тбилиси, 7 апреля. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к оппозиционным политическим партиям страны с призывом объединяться. По его словам, только может спасти Грузию от «разрушения и опустошения».

Партия «Единое национальное движение», которой руководил Саакашвили, была правящей партией Грузии на протяжении девяти лет – до парламентских выборов 2012 года. После того, как победу на выборах одержала партия «Грузинская мечта», возглавляемая олигархом Бидзиной Иванишвили, а Саакашвили – покинул Грузию, его партия раскололась.

«Я призываю все оппозиционные партии, которые не продались, объединиться, пока есть время. Давайте отложим все различия, мы сможем внести изменения уже в этом году и спасти Грузию от разрушения, опустошения, исчезновения с карты, так как такая реальность действительно существует», – приводит слова Саакашвили «Газета.ru».

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. На родине он обвиняется в растрате порядка пяти миллионов долларов из государственных средств на личные нужды.

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