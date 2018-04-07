Патриарх Кирилл на Благовещенье освятит куличи и выпустит голубей

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Москва, 7 апреля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 7 апреля, исполнит сразу две многолетние традиции: освятит куличи и выпустит в небо белых голубей.

Напомним, что 7 апреля православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу.

«В Великую субботу в 9.30 в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии состоится выпуск голубей и освящение куличей», — говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля РПЦ.

После этого патриарх совершит ежегодный пасхальный объезд храмов Москвы.

Ранее Газета.ру сообщала, что столичные хлебозаводы к Пасхе испекут более трех с половиной миллионов куличей и кексов. На столичных прилавках появится около 40 видов куличей и кексов - они будут отличаться по форме и весу. Их стоимость будет колебаться от 36 до 440 рублей.

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