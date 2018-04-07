Эскизы обновленной LADA Granta выложили в Сеть

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Москва, 7 апреля. В Сети появились первые эскизы нового седана LADA Granta. По нет подтверждения от отечественного автоконцерна, являются ли эти эскизы официальным обновлением.

Обновленная модель будут показана на выставке в Москве, однако, благодаря попавшим в интернет эскизам уже сейчас можно увидеть некоторые изменения во внешнем виде автомобиля.

В частности, обновленная LADA Granta получит измененную переднюю часть, а также фирменный Х-дизайн, аналогичный другим моделям от LADA, например – Vesta и X-Ray. В то же время, у седана уберут хромированные вставки.

Задняя часть кузова тоже будет изменена: крышка багажника получит иную форму, а сам бампер станет заметно массивнее.

Напомним, что обновленная LADA Granta должна будет заменить устаревшую Kalina. По неподтвержденным слухам, данная модель также получит кросс-версию и вариант «универсал». Не исключается также новая приборная панель и существенно переработанный интерьер. Ранее телеканал «360» сообщал, что в «АвтоВАЗе» сообщили о начале выпуска классической модели LADA 4x4 в варианте кузовной окраски в стиле «милитари».

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