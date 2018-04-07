Сирия: в Москве освятят куличи для российских военнослужащих

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Москва, 7 апреля. Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что в субботу в Москве освятят несколько тысяч пасхальных куличей, предназначенных для российских военнослужащих в Сирии.

Сообщается, что чин освящения куличей совершит наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва. После этого куличи будут отправлены на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии.

«Их будут сопровождать представители Минобороны, ветеранской организации «Боевое братство», а также хор «Благозвонница», который будет петь за пасхальным богослужением в храме Ильи Пророка на авиабазе Хмеймим», — рассказали в патриархии.

Ранее Газета.ру сообщала, что яйцо высотой в восемь метров установили в Камергерском переулке в Москве в преддверии фестиваля «Пасхальный дар», стартовавшего 7 апреля. К фестивалю столицу также украсят более 500 световых декоративных элементов. Одна из центральных композиций появится на Манежной площади.

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