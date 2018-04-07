Смартфоны iPhone и Samsung резко подешевели в России

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Москва, 7 апреля. Флагманские смартфоны компаний Apple и Samsung продолжают дешеветь в России. Такие данные следуют из исследования, проведенного Hi-Tech Mail.ru.

Авторы исследования отмечают, что с начала продаж каждый из флагманских смартфонов (iPhone 8 Plus и и Samsung Galaxy S9) подешевел на четверть стоимости. В частности, iPhone 8 Plus в базовой комплектации с 64 Гб памяти сейчас стоит меньше 50 тысяч рублей. Его конкурент Galaxy S9 стоит еще дешевле – около 44-45 тысяч рублей.

Как отмечает сервис онлайновых объявлений «Юла», быстрее всех на российском рынке дешевеет безрамочный флагман от Apple iPhone X. На момент старта продаж его средняя стоимость составляла около 99 тысяч рублей. Сейчас смартфон можно приобрести за 56 тысяч рублей – то есть, со скидкой в 43 процента. На втором месте по дешевизне оказался Huawei P10, а третье место занял Samsung Galaxy S8.

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