Госдеп назвал РФ виновницей «изоляции от Запада»

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Вашингтон, 7 апреля. Представитель Госдепартамента США заявил, что Россия сама себя изолирует от западных стран.

«На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада», — сказал американский дипломат.

По его словам, для российской стороны характерно «злонамеренное агрессивное поведение».

Напомним, что 6 апреля минфин США ввел санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство иностранных дел РФ пообещало дать жесткий ответ на новые антироссийские санкции США.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — подчеркнуло министерство.

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