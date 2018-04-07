Сирия: жители Джараблуса вышли на акцию протеста против YPG

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Джараблус, 7 апреля. Сотни сирийцев в эту пятницу вышли на акцию протеста в городе Джарабулус, расположенном на севере страны. Они протестовали против действий курдской группировки YPG («Силы самообороны курдов») и PKK («Рабочая партия Курдистана»), которые они расценивают, как оккупацию.

Джарблус был освобожден от террористической группировки ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в России) в августе 2016 года в ходе возглавляемой Турции операции «Щит Евфрата». В настоящее время около четверти региона находится под контролем группировки YPG/PKK, которая признана террористической в Турции.

По словам очевидцев, многие из собравшихся держали турецкие флаги и баннеры, называющие группировки YPG и PKK террористическими.

Отметим, Турция рассматривает все вооруженные формирования сирийских курдов в качестве террористических организаций и союзников «Рабочей партии Курдистана». Вместе с тем США активно оказывали и продолжают оказывать им поддержку, в том числе летальными вооружениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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