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Сирия: жители Джараблуса вышли на акцию протеста против YPG
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    Сирия: жители Джараблуса вышли на акцию протеста против YPG

    1:48  7 Апреля 2018
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    Сирия: жители Джараблуса вышли на акцию протеста против YPG

    Джараблус, 7 апреля. Сотни сирийцев в эту пятницу вышли на акцию протеста в городе Джарабулус, расположенном на севере страны. Они протестовали против действий курдской группировки YPG («Силы самообороны курдов») и PKK («Рабочая партия Курдистана»), которые они расценивают, как оккупацию.

    Джарблус был освобожден от террористической группировки ИГ1 («Исламское государство»1, запрещена в России) в августе 2016 года в ходе возглавляемой Турции операции «Щит Евфрата». В настоящее время около четверти региона находится под контролем группировки YPG/PKK, которая признана террористической в Турции.

    По словам очевидцев, многие из собравшихся держали турецкие флаги и баннеры, называющие группировки YPG и PKK террористическими.

    Отметим, Турция рассматривает все вооруженные формирования сирийских курдов в качестве террористических организаций и союзников «Рабочей партии Курдистана». Вместе с тем США активно оказывали и продолжают оказывать им поддержку, в том числе летальными вооружениями.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #протест #ypg #джараблус #pkk
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