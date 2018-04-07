В Конгрессе русских американцев рассказали, как санкции скажутся на сохранении наследия РФ в США

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Вашингтон, 7 апреля. Новые санкции Вашингтона в отношении российской группы «Ренова» и ее основателя Виктора Вексельберга ударят по проектам по сохранению культурного наследия России в США, заявила президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.

По словам Сабельник, новые санкции ударят по проектам Конгресса и окажут влияние на американо-российские инициативы по сохранению российского культурного наследия в Соединенных Штатах.

Сабельник в интервью РИА Новости уточнила, что «Ренова» помогает реставрации русской крепости Росс в Калифорнии. В 2017 году компания помогла организовать 200-летний юбилей Елизаветинской крепости на Гавайях.

В пятницу США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», сообщала «Газета.ру».

В Госдепартаменте ранее сообщили, что правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых 6 апреля были введены санкции.

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