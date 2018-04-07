Продажи «бюджетного» iPad стартовали в России

В закладки

Москва, 7 апреля. На официальном сайте Apple стартовали продажи нового iPad для жителей России. Самый дешевый планшет можно приобрести от 24 990 рублей.

Покупатели могут выбрать один из трех цветов гаджета: серебристый, золотой или «серый космос». Новый iPad имеет дисплей Retina с диагональю 9,7 дюйма, подсветкой LED, технологией IPS и олеофобным покрытием.

Жители России имеют возможность выбрать устройство из четырех конфигураций с постоянной флеш-памятью от 32 до 128 ГБ. Новый гаджет идет с поддержкой Apple Pencil.

В конце марта агентство URA.RU сообщало, что Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch, которое должно решить возникшую ранее проблему с принудительным замедлением работоспособности старых моделей. Пользователи теперь должны будут сами решать, как должен работать их телефон.

Напомним, скандал с принудительным замедлением устаревших iPhone разгорелся в конце прошлого года. В России ряд клиентов подали на Apple в суд.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.