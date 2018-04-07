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Яквинта заменит Холлоуэя в бою с Нурмагомедовым на турнире UFC 223
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    Яквинта заменит Холлоуэя в бою с Нурмагомедовым на турнире UFC 223

    1:47  7 Апреля 2018
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    Яквинта заменит Холлоуэя в бою с Нурмагомедовым на турнире UFC 223

    Нью-Йорк, 7 апреля. Американский боец Эл Яквинта заменит своего соотечественника Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

    Сообщается, что поединок пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке. На кону в бою будет стоять титул чемпиона мира UFC в легком весе (до 70 кг), но получить его сможет только россиянин.

    Отметим, что соперник Нурмагомедова в поединке на турнире UFC 223 менялся дважды. Изначально Нурмагомедов должен был драться с временным чемпионом UFC американцем Тони Фергюсоном, но тот отказался от боя из-за травмы. Его заменил американец Макс Холлоуэй, который позже не смог пройти проверку веса.

    Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Конлан заявила что поединок подтвержден.

    «Это будет титульный пятираундовый бой», — сказала Конлан.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #хабиб нурмагомедов #бой #эл яквинта
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