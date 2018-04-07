Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»

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Москва, 7 апреля. Решение Соединенных Штатов ввести новые санкции против России является «ветрами ледяной войны», заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Он подчеркнул, что новые санкции США являются реализацией «кремлевского списка», при этом подобных действий не происходило даже в разгар Холодной войны.

«Новые санкции США - это реализация «кремлевского списка». И это - вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся», – подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. Всего в список были занесены семь российских бизнесменов, семнадцать чиновников и 15 структур. В числе компаний, оказавшихся в списке, – «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Новые санкции США - это реализация "кремлевского списка". И это - вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар "холодной войны" не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 6, 2018

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