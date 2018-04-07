Это было восстание русского народа за свою идентичность — Павел Раста о провозглашении ДНР

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В день провозглашения 7 апреля 2014 года Донецкой народной республики известный общественно-политический деятель, русский доброволец Павел Раста заявил, что с особыми чувствами вспоминает время, когда пробуждалась «Русская весна».

Для него это был очевидный выбор, подчеркивает Раста в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«В жизни бывают вещи, которые ты бы сделал в любом случае просто потому, что так надо, — говорит он. — Я понимаю, что «Русская весна» пошла далеко не так, как мы представляли себе, как нам бы хотелось, но давайте порассуждаем, что было бы, если бы ее не было».

Собеседник ФАН напомнил, что до начала «Русской весны» все пространство Русского мира, идеологически и политически, трещало по швам. Это было едва заметно со стороны, но изнутри было очень хорошо видно.

«Страшно представить, что было бы, не случись «Русской весны». Или, предположим, если бы она с треском провалилась, потерпела поражение, — говорит он. — Давайте представим себе самый худший вариант. Я думаю, никому из нас не хотелось бы жить в том мире, который был бы тогда. Поэтому поддержка «Русской весны» — это до такой степени естественная и органичная вещь, что лично для себя я другой реакции, кроме как ее поддержать, представить не могу, даже несмотря на все те издержки, которые были потом. Просто потому, что для русского патриота, повторюсь, другого пути просто не может быть. Есть вещи на порядок выше!»

По мнению Расты, на территории Донбасса произошло «восстание русского народа за свои права, за свою идентичность, за свою культуру, за свое прошлое, за своих предков и за свою жизнь».

«Могли ли русские патриоты не поддержать это восстание, останутся ли они после этого русскими патриотами?» — задается Павел Раста риторическим вопросом, ответ на который в контексте вышесказанного очевиден.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел так называемый Евромайдан — государственный переворот, в результате которого к власти в стране пришла команда Петра Порошенко. Многие украинцы выступили против Майдана, указав на его нелегитимность. В числе несогласных оказались и жители ряда городов и сел Донецкой и Луганской областей.

Независимость Донецкой народной республики была провозглашена 7 апреля 2014 года в городе Донецке. Декларацию о суверенитете ДНР и «Акт о провозглашении государственной самостоятельности» принял сформированный в тот же день Народный совет.

В ответ на волеизъявление Донбасса Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, жертвами которой стали не только ополченцы, но и мирные жители. Напряженные бои в Донбассе не утихают и спустя четыре года.

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