В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США

В закладки

Киев, 7 апреля. Украина должна отказаться от иллюзий «независимости» от России и вспомнить, как РФ еще недавно спасла ее от «второго Чернобыля», заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112».

Червоненко, комментируя киевскую инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил, что независимость Украины является иллюзией. Экс-министр рассказал, что американская компания Westinghouse летом 2017 года проводила «эксперименты» в Запорожье с реакторами, аналогичными тем, что были в Чернобыле. По его словам, в настоящее время компания «переделывает ТВЭЛы» Запорожской АЭС и через Швецию завозит их на Украину. По его мнению, это угрожает стране новой катастрофой.

Червоненко напомнил, как в 2017 году при аварии на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, где также используется топливо Westinghouse, помощь пришла только от России.

«Ну как разорвать отношения? Орите сколько угодно — ну не можем мы без России. Понимаете? Это невозможно», — подчеркнул экс-чиновник.

В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика о закупке ядерного топлива американской компании Westinghouse противоречит интересам безопасности государства и может привести к серьезным экономическим убыткам.

В конце 2017 года «Газета.ру» сообщала, что Украина собирается более половины топлива для своих АЭС закупать у американской Westinghouse, постепенно отказываясь от поставок российской ТВЭЛ. По мнению экспертов, эта диверсификация дорого обходится стране.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.