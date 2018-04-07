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Украина
В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США
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    В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США

    1:17  7 Апреля 2018
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    В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США

    Киев, 7 апреля. Украина должна отказаться от иллюзий «независимости» от России и вспомнить, как РФ еще недавно спасла ее от «второго Чернобыля», заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112».

    Червоненко, комментируя киевскую инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией, заявил, что независимость Украины является иллюзией. Экс-министр рассказал, что американская компания Westinghouse летом 2017 года проводила «эксперименты» в Запорожье с реакторами, аналогичными тем, что были в Чернобыле. По его словам, в настоящее время компания «переделывает ТВЭЛы» Запорожской АЭС и через Швецию завозит их на Украину. По его мнению, это угрожает стране новой катастрофой.

    Червоненко напомнил, как в 2017 году при аварии на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, где также используется топливо Westinghouse, помощь пришла только от России. 

    «Ну как разорвать отношения? Орите сколько угодно — ну не можем мы без России. Понимаете? Это невозможно», — подчеркнул экс-чиновник.

    В Киеве рассказали, как Россия спасла Украину от «второго Чернобыля», вызванного США

    В феврале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика о закупке ядерного топлива американской компании Westinghouse противоречит интересам безопасности государства и может привести к серьезным экономическим убыткам.

    В конце 2017 года «Газета.ру» сообщала, что Украина собирается более половины топлива для своих АЭС закупать у американской Westinghouse, постепенно отказываясь от поставок российской ТВЭЛ. По мнению экспертов, эта диверсификация дорого обходится стране.

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #украина #аэс #чернобыль #westinghouse
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