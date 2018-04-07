МЧС Москвы предупредило жителей города о сильном ветре в субботу

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Москва, 7 апреля. В эту субботу, 7 апреля, в Москве ожидается сильный ветер. МЧС столицы уже предупредило жителей города.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие часы с сохранением до конца суток 7 апреля в городе Москве местами ожидается усиление западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать предельную осторожность и быть максимально внимательными.

Напомним, что ранее центр «Антистихия» опубликовал доклад, в котором указал, что опасные погодные явления, среди которых ураганы и град, угрожают в 2018 году примерно 30 регионам России. Среди субъектов России, которые находятся в зоне особого риска — Москва и Московская область, а также Республика Крым и Севастополь. В случае развития худшего варианта сценария, годовой экономический ущерб может достигать до 2% валового внутреннего продукта.

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