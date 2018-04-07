Сирия: САА начала операцию против боевиков в Думе

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Дамаск, 7 апреля. Военный источник сообщил, что сирийская армия начала операцию против боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) в городе Дума в Восточной Гуте.

По имеющейся информации, отряды сирийской армии совершили обстрел ракетными пусковыми установками по базам боевиков.

Сообщается, что атака правительственных войск проводится в ответ на ракетные обстрелы жилых районов Дамаска и окрестностей сирийской столицы. Отмечается, что террористы тормозят договор по Думе и отказываются выпустить похищенных людей.

Ранее Газета.ру сообщала, что начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрий Евтушенко заявил, что за сутки по гуманитарному коридору в сирийской Восточной Гуте были выведены более 1,1 тыс. боевиков и членов их семей.

Также Евтушенко заявил, что российские военные совместно с сирийскими правительственными войсками организовали возвращение мирных жителей в Восточную Гуту.

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