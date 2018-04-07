Норвежцы, услышав вой сирены, подумали, что началась война с Россией 

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Осло, 7 апреля. Жителей небольшого норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы с Россией, напугала неожиданно включенная сирена.

Как сообщает NRK, горожане, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, «подумали о своем восточном соседе».

Офицер полиции Йан-Олав Шельберг рассказал о поступивших в полицию звонках. Некоторые обеспокоенные жители «ожидали худшего, например, войны».

Представителями сил гражданской обороны не смогли объяснить, почему сработала сирена, которая «голосила» в течение четверти часа.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что правительство Норвегии приняло решение выслать одного из российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

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