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Киев, 7 апреля. США намеренно сталкивают Евросоюз и Россию, и это может привести к уничтожению Украины, считает бывший народный депутат СССР, экс-глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

Крючков отметил, что отношения России и Европы в последнее время серьезно обострились. По его словам, это связано с тем, что США хотят воевать с Россией руками Евросоюза и Украины. Он выразил убежденность в том, что США бы только приветствовали новый военный конфликт при условии, что он не затронет их страну.

По словам Крючкова, целью США является сталкивание России и ЕС лбами, чтобы одновременно избавиться от двух сторон.

«Европа и Россия – это конкуренты для США. А если Украина будет членом НАТО, то сосед (РФ, прим. ФАН) обороняясь, защищаясь, будет обращать свои ресурсы против тех, кто ближе к нему», – заявил Крючков.

Он предупредил, что если власти Украины продолжат слепо потакать политике США, Украина будет использована в данном конфликте в американских интересах и, с большей степенью вероятности, уничтожена.

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