Сирия: четыре мирных жителя погибли при обстреле боевиками жилых районов Дамаска

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Дамаск (Сирия), 7 апреля. Четыре человека погибли и 22 получили ранения в результате обстрела боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» по жилым районам Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным источника издания в управлении полиции Дамаска, боевики «Джейш аль-Ислам» обстреляли жилые районы Дамаска. Жертвами обстрела стали четыре человека, еще 22 получили ранения.

Помимо этого, по словам источника, боевики, базирующиеся в городе Дума Восточной Гуты обстреляли столичные районы Ар-Рабва и Масакен Барзе. В результате обстрела погиб ребенок, шесть человек получили ранения. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пятницу в российском Центре примирения враждующих сторон в САР сообщили об обострении ситуации в Дамаске. По данным ЦПВС, боевики открыли огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселении Мухайам аль-Вафедин и по кварталу Дахия аль-Асад на окраине сирийской столице.

Помимо этого, в Дамаске, в квартале Барза около мечети Аль-Ханса, боевики подорвали заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб мирный житель, еще шестеро получили ранения.

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