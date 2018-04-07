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Политика
Животные Скрипалей могли быть уничтожены, как неудобные улики – посольство РФ
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    Животные Скрипалей могли быть уничтожены, как неудобные улики – посольство РФ

    0:22  7 Апреля 2018
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    Животные Скрипалей могли быть уничтожены, как неудобные улики – посольство РФ

    Лондон, 7 апреля. Посольство России в Великобритании прокомментировало ситуацию с домашними животными бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению представителя посольства, власти Великобритании могли уничтожить их, как неудобные улики.

    «Остаётся неясным, были ли они проверены на токсичные вещества, что могло бы стать полезной уликой, а если нет, то почему такое решение было принято», — приводит слова представителя посольства РИА Новости.

    Ранее, как сообщало RT, стало известно, что две морские свинки Скрипалей погибли «в результате обезвоживания». Черный кот Скрипалей Нэш ван Дрейк был усыплен и кремирован. Еще один кот, по всей видимости, сбежал; его судьба в настоящий момент неизвестна. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уничтоженные британскими властями домашние животные, могли стать важной уликой по делу об отравлении в Солсбери.

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #кот #животные #посольство рф #скрипаль
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