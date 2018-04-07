Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter

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Москва, 7 апреля. Ряд пользователей сообщает о сбоях в работе сервиса микроблогинга Twitter. По данным сайта downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных интернет-ресурсов, перебои в работе начались в 18.02 по московскому времени.

По словам пользователей, новостная лента сервиса уже несколько часов обновляется с перебоями или не обновляется вообще. Больше всего жалоб приходит из Мексики, Аргентины, Эквадора и США. Перебои также наблюдаются в Испании, Франции и Германии.

Напомним, что в конце февраля в России произошел массовый сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. Сообщения о проблемах с загрузкой своих аккаунтов появились в Twitter. А в начале марта администрация мессенджера Telegram сообщила о сбое системы на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

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