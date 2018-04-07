Это знак эффективной работы нашей службы: глава Роскомнадзора прокомментировал санкции США

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Москва, 7 апреля. Глава Роскомнадзора Александр Жаров не видит репутационных рисков во включении в санкционный список Минфина США.

«Репутационных рисков не вижу, одни преимущества — компания отличная. Кроме того, это знак эффективной работы нашей службы», — заявил Жаров в интервью РИА Новости.

Он добавил, что попадание в черный список США не стало для него новостью. Отвечая на вопрос, намерен ли он в будущем оспорить санкции, глава Роскомнадзора сказал: «Время покажет».

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. Всего в список были занесены 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Как сообщала «Газета.ру», Госдеп уверен, что все они влияли на решения Кремля по Украине и Сирии или развивали свой бизнес за счет «дестабилизирующих действий своего правительства».

В пятницу в Госдепартаменте сообщили, что правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых 6 апреля были введены санкции.

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