Теннисистка Кузнецова рассказала о главном страхе в своей жизни

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Москва, 6 апреля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, чего боится и о чем сожалеет больше всего.

В интервью RT теннисистка призналась, что больше всего в жизни боится потерять близких. А отвечая на вопрос, о чем больше всего сожалеет в жизни, сообщила: «Жалею, что мало прислушиваюсь к себе».

Журналисты поинтересовались у спортсменки, откуда удается черпать мотивацию, чтобы 20 лет работать почти без перерывов.

«Прежде всего я очень люблю играть, выкладываться на тренировках, после которых всегда очень хорошее психологическое и физическое состояние. В такие моменты чувствуешь, как обретаешь нужную форму. Плюс победы на турнирах придают силы и дополнительную энергию. Спорт — моя жизнь», — рассказала Кузнецова.

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 20 Фев 2018 в 7:11 PST

Светлана Кузнецова дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде: Открытый чемпионат США в 2004 году и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Дважды — в парном разряде: Открытый чемпионат Австралии 2004 и 2012 годов. Спортсменка является победительницей 33 турниров WTA (17 — в одиночном разряде).

Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах — 11 раз (4 в одиночном разряде и 7 — в парном).

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 5 Мар 2018 в 10:04 PST

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