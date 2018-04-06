МЧС России проверило более 8,5 тысяч объектов на пожарную безопасность

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Москва, 6 апреля. Специалисты МЧС проверили более 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей и торговли на пожарную безопасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысяч объектов с массовым пребывание людей и торговли. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов (более 14,5 тысяч)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники ведомства проверили как объекты торговли и развлечений, так и ряд музеев, библиотек, магазинов, ресторанов и больниц. Отмечается, что проверку пройдут и другие помещения площадью выше 50 квадратных метров, а также те, где возможно одновременное нахождение от 50 человек. Наиболее часто встречающимся нарушением стало отсутствие систем дымоудаления и автоматизированных систем, включающих оповещение о пожаре. Кроме того, были проведено более семи тысяч совещаний с руководителями объектов, на которых обсуждались вопросы комплексной безопасности.

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