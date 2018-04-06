США не будут выдавать визы россиянам, попавшим под новые санкции

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Вашингтон, 6 апреля. Правительство США не будет выдавать американские въездные визы тем крупным предпринимателям и госслужащим России, в отношении которых в пятницу были введены санкции, сообщил представитель Госдепартамента.

«В отношении лиц, включенных в черные списки на основании исполнительных указов [президента США] номер 13661 и 13662, действуют визовые ограничения», — заявил ТАСС представитель Госдепа США.

Как уточнил представитель американского внешнеполитического ведомства, один из разделов президентского указа приостанавливает въезд в Соединенные Штаты тех, кто попал в черные списки.

«Они [такие лица] как правило не могут въезжать в Соединенные Штаты», — отметил американский дипломат.

Вашингтон ввел рестрикции в отношении семи предпринимателей, входящих в число крупнейших в России, 12 частных компаний, двух госструктур и 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты. Как сообщала «Газета.ру», Госдеп уверен, что все они влияли на решения Кремля по Украине и Сирии или развивали свой бизнес за счет «дестабилизирующих действий своего правительства».

«Телеканал 360» рассказывал в пятницу, как на введение санкции отреагировали те, кто попал в черный список США.

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