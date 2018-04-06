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Политика
Военный конфликт РФ и США завершится применением ядерного оружия – российский генерал
Украина
Конфликт США и России приведет к уничтожению Украины – экс-депутат Рады  
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    Военный конфликт РФ и США завершится применением ядерного оружия – российский генерал

    23:21  6 Апреля 2018
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    Военный конфликт РФ и США завершится применением ядерного оружия – российский генерал

    Москва, 6 апреля. Военный конфликт между Россией и США с высокой степенью вероятности завершится применением ядерного оружия, считает бывший начальник международно-договорного управления российского Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Об этом он заявил в интервью американскому журналу The National Interest.

    Он предположил, что инцидент с отравлением в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является спланированной провокацией с целью демонизировать и изолировать Россию, а также получить повод для высылки российских дипломатов.

    По словам Бужинского, следующим местом возможного противостояния может стать Сирия. Он напомнил слова начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, который предупредил, что если США нанесут удар по центру Дамаска, где дислоцированы российские военнослужащие, Россия выполнит ответный удар.

    «Я не думаю, что он шутил или сделал заявление специально, чтобы удивить некоторых американцев. Нет, я абсолютно уверен, что он говорил всерьез», — подчеркнул Бужинский.

    Также он выразил убежденность в том, что если противостояние России и США перейдет в фазу военного конфликта, то неизбежно будет применено ядерное оружие.

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #ядерное оружие #конфликт #бужинский
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