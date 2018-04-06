Сирия: мирные жители начинают возвращаться из лагерей беженцев в свои дома в Восточной Гуте

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Дамаск (Сирия), 6 апреля. Благодаря усилиям российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, мирные жители из лагерей для беженцев начинают возвращаться в свои дома в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Как сообщается в информационном бюллетене ЦПВС, офицеры организации всестороннее поддерживают мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Возвращению беженцев в свои дома способствует восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях.

За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 375 человек.

«Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-эд-Духур вернулось 735 человек с личным имуществом», — говорится в сообщении российского Центра примирения.

Ранее в пятницу сообщалось, что российские офицеры доставили более восьми тонн продуктовых наборов мирным жителям в провинции Хама, а также питьевую воду жителям провинции Дейр-эз-Зор.

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