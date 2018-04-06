Сирия: российские офицеры доставили жителям провинции Хама более 8 тонн продуктов

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Хмеймим (Сирия), 6 апреля. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили более восьми тонн продуктовых наборов мирным жителям в провинции Хама, а также питьевую воду жителям провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщается в информационном бюллетене Центра примирения, в пригороде Дамаска Восточной Гуте продолжается гуманитарная операция, несмотря на обострение обстановки. Представители ЦПВС продолжаются переговоры с лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующей населенный пункт Дума, о выходе боевиков и членов их семей из этого города.

«Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан», — подчеркивается в сообщении Центра примирения.

За минувшие сутки офицеры ЦПВС провели благотворительную акцию в населенном пункте Таксис провинции Хама. Местным жителям выдали 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,5 тонн.

Помимо этого, жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 124 сирийцам, в том числе 46 детям.

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