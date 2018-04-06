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Санкции лишь консолидируют российское общество – МИД РФ
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    Санкции лишь консолидируют российское общество – МИД РФ

    22:58  6 Апреля 2018
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    Санкции лишь консолидируют российское общество – МИД РФ

    Москва, 6 апреля. Никакие меры давления, предпринимаемые властями США, не свернут Россию  избранного курса. Об этом заявил департамент информации и печати МИД РФ в связи с введением новых санкций США против России.

    «Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество», – заявил МИД РФ.

    Также российское внешнеполитическое ведомство заявило, что «американская демократия явно деградирует», сводя свои действия к попыткам любым способом обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе – оказывая давление на страны, проводящие независимую политику.

    Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. Всего в список были занесены семь российских бизнесменов, семнадцать чиновников и 15 структур. В числе компаний, оказавшихся в списке, – «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

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    Автор: Антон Зарубин
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    #санкции #россия #сша #мид рф
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