Сирия: боевики возобновили обстрелы Дамаска и его пригородов

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Дамаск (Сирия), 6 апреля. Несмотря на установление в Сирии режима прекращения огня, боевики возобновили обстрелы Дамаска и его пригородов, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Несмотря на введение на всей территории САР режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Даръа.

«После временного затишья, связанного с активизацией переговорного процесса, возобновились обстрелы Дамаска и его пригородов», — сообщили в ЦПВС.

За минувшие сутки боевики группировки «Джейш аль-Ислам» выпустили по столице и ее окрестностям две мины. Обстрелу из стрелкового оружия подверглись также позиции правительственных войск Сирии.

Ранее также сообщалось, что мирный житель погиб при взрыве заминированного автомобиля в Дамаске.

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