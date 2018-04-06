РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

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Москва, 6 апреля. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что введенные санкции США и любой новый антироссийский выпад Россия не оставит без жесткого ответа.

Такое заявление появилось в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — сообщается в документе.

Ранее стало известно, что США ввели санкции протии 38 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Список был опубликован в пятницу, 6 апреля.

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