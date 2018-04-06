Санкции и антироссийские выпады США не останутся без ответа – МИД РФ

В закладки

Москва, 6 апреля. Санкции со стороны США, а также другие антироссийские выпады, не останутся без жесткого ответа. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», – гласит опубликованный пресс-службой МИД РФ документ.

Напомним, что санкционный список Минфина США пополнился фамилиями 24 россиян и названиями 14 компаний. В нем фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Также под санкции США попали глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» и экс-глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.