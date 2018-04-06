Сирия: мирный житель погиб при взрыве заминированной машины в Дамаске

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Дамаск (Сирия), 6 апреля. Один мирный житель погиб и шестеро ранены при взрыве заминированной машины в квартале Барза в Дамаске, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в САР.

Как отметили в Центре примирения, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, отдельные случаи нарушения продолжают фиксировать в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Даръа.

Один из инцидентов произошел в столице Сирии, в квартале Барза около мечети Аль-Ханса. Боевики подорвали заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб мирный житель, еще шестеро получили ранения.

Ранее в пятницу сообщалось, что боевики из сирийского города Дума в Восточной Гуте обстреляли гумкоридор в Мухайам Аль-Вафедин, а также жилой квартал Дамаска — Дахият аль-Асад. В результате действий боевиков пострадали люди. Сирийская авиация нанесла несколько ответных ударов.

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