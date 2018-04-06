Украина будет патрулировать границу с Крымом на самолетах в Пасху

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Киев, 6 апреля. Государственная пограничная служба Украины намерена патрулировать границу с Крымом на самолетах в период Пасхи и поминальных дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Для мониторинга ситуации на сухопутных участках границы, в территориальном море и на административной границе в временно оккупированной территорией с АР Крым будут патрулировать самолеты «Даймонд», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что авиация и морские силы будут использоваться в течение всех праздничных дней ежедневно.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года. По результатам референдума более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

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