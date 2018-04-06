Дело капитана судна «Норд» взято на контроль украинским омбудсменом

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Киев, 6 апреля. Дело капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного на Украине, было взято на контроль уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом сообщает ее пресс-служба в пятницу.

«Дело капитана «Норда» находится под личным контролем Денисовой», – отметили в ее пресс-службе.

Ранее Херсонский городской суд вынес решение об аресте Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (около 1350 долларов). Как сообщается, залог был внесен, но адвокаты не успели оформить все нужные документы, поэтому капитан выйдет на свободу не раньше вторника.

Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи. Украинские пограничники взяли судно на абордаж, создав, по мнению компании-владельца, угрозу для здоровья и жизни членов экипажа.

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