Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
Дело капитана судна «Норд» взято на контроль украинским омбудсменом
Новости Сирии
Сирия: мирные жители начинают возвращаться из лагерей беженцев в свои дома в Восточной Гуте
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дело капитана судна «Норд» взято на контроль украинским омбудсменом

    22:27  6 Апреля 2018
    106

    Дело капитана судна «Норд» взято на контроль украинским омбудсменом

    Киев, 6 апреля. Дело капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного на Украине, было взято на контроль уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Об этом сообщает ее пресс-служба в пятницу.

    «Дело капитана «Норда» находится под личным контролем Денисовой», – отметили в ее пресс-службе.

    Ранее Херсонский городской суд вынес решение об аресте Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (около 1350 долларов). Как сообщается, залог был внесен, но адвокаты не успели оформить все нужные документы, поэтому капитан выйдет на свободу не раньше вторника.

    Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи. Украинские пограничники взяли судно на абордаж, создав, по мнению компании-владельца, угрозу для здоровья и жизни членов экипажа. 

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #омбудсмен #капитан #норд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Санкции и антироссийские выпады США не останутся без ответа – МИД РФ

      22:40 6 Апреля 2018 583
      Читать
      20:53
      Сегодня

      Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу
      19:21
      Сегодня

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян
      18:47
      Сегодня

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций
      15:30
      Сегодня

      Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром
      13:00
      Сегодня

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 428

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      267

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      7382

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      315

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2625
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      37
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      1550
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      981
      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      17:25   6 Апреля 2018
      2161