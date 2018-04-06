Британии есть что скрывать: в посольстве РФ прокомментировали отказ в выдаче визы Виктории Скрипаль

В закладки

Лондон, 6 апреля. Решение Великобритании отказать Виктории Скрипаль в выдаче визы на въезд в страну вызывает сожаление и беспокойство, сообщается в официальном заявлении посольства РФ в Лондоне.

В посольстве напомнили, что, согласно «правительственному источнику», на который ссылались «Би-би-си», в визе было отказано, поскольку британская сторона считает, что «российские власти пытаются использовать Викторию в качестве пешки».

«Это, очевидно, означает, что решение было принято из чисто политических соображений», — подчеркивается в сообщении посольства.

При этом в российском диппредставительстве раскритиковали заявление МВД Великобритании, в котором сообщалось, что заявка Виктории Скрипаль «не соответствовала иммиграционным правилам». По мнению российских дипломатов, посольство Британии должно было помочь Виктории привести визовую заявку в надлежащий вид, а не отказывать ей.

В посольстве РФ подчеркнули, что Сергей и Юлия Скрипаль идут на поправку, однако они до сих пор скрыты от общественности. И единственной их родственнице не дают с ними встретиться.

«Упорный отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать», — подытожили в посольстве РФ в Лондоне.

Different UK excuses for refusing Viktoria Skripal visa to visit her family members in Salisbury hold no water. What does Britain have to hide? https://t.co/O2uR7wwZ9L pic.twitter.com/gUYJWzvmq7 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 6, 2018

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.