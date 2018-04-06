Новые требования появились в Facebook: модераторов крупных сообществ обяжут проходить верификацию

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Вашингтон, 6 апреля. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет требовать подтверждения личности модераторов крупных сообществ.

По словам Марка Цукерберга, такое нововведение позволит применять меры против политической рекламы в социальной сети. Также он одобрил идею более жесткого регулирования политической рекламы в интернете.

«Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые хотят обойти систему. Но они значительно затруднят повторение того, что сделали русские во время 2016 года, используя фейковые аккаунты и страницы для размещения рекламы», — цитирует РИА Новости Цукерберга.

Напомним, что американские власти обвиняли Россию в том, что она якобы вмешивалась в выборы, в том числе и через социальную сеть Facebook. РФ отрицает этого.

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