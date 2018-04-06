В МВД Великобритании объяснили, почему отказали Виктории Скрипаль в выдаче визы

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Лондон, 6 апреля. В Министерстве внутренних дел Великобритании объяснили, почему племяннице отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории отказали в британской визе.

Как сообщает RT, в ведомстве заявили, что заявка Виктории Скрипаль «не соответствовала иммиграционным правилам».

Ранее стало известно, что Виктории было отказано в выдаче британской визы. В пятницу она заявила, что Великобритании должно быть есть что скрывать по поводу случившегося в британском Солсбери.

Напомним, ранее она сообщила, что Юлия — дочь Сергея Скрипаля — быстро идет на поправку. Также Виктория Скрипаль сообщила, что намерена забрать девушку в Россию, сообщала «Газета.ру».

Комментируя ситуацию с отказам выдачи визы, официальный спикер МИД РФ Мария Захарова сообщала, что британские СМИ распространяют различные версии о причинах отказа. Так, одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы с точки зрения Лондона, «приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем». Такую версию она назвала абсурдом.

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