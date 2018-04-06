Дуров опроверг сообщения о том, что его компания зарегистрирована в Великобритании

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Москва, 6 апреля. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал фейком сообщения о том, что его компания была зарегистрирована в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Дуров заявил, что внести данные в реестр фирм британского правительства мог кто угодно. Он не исключил, что это могли сделать мошенники.

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — приводит слова Дурова RT.

Он также отметил, что наименование, указанное в реестре, отличается от настоящего названия его компании Telegram Open Network.

Напомним, что ранее сообщалось о появлении компании Дурова в британском реестре юридических лиц. Согласно документу, в Соединенном Королевстве Дуров зарегистрировал новую компанию под названием «Тelegram open network limited». При этом в качестве страны проживания основателя мессенджера указана Великобритания.

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