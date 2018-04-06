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Белый дом не намерен отменять встречу Путина и Трампа из-за новых санкций
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    Белый дом не намерен отменять встречу Путина и Трампа из-за новых санкций

    22:01  6 Апреля 2018
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    Белый дом не намерен отменять встречу Путина и Трампа из-за новых санкций

    Вашингтон, 6 апреля. Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжится, несмотря на новые введенные санкции с американской стороны против РФ. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

    Сара Сандерс отметила, что введение новых санкций против России не означает отмену встречи лидеров двух стран.

    «Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

    Сандерс добавила, что США хотят хороших отношений с Россией, однако это будет зависеть «от некоторых действий русских». По ее словам, Дональд Трамп по-прежнему будет занимать жесткую позицию по отношению к России, пока «не увидим реализации этих изменений».

    Ранее стало известно, что США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в пятницу, 6 апреля.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #санкции #путин #россия #сша #трамп
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