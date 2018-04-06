В посольстве РФ рассказали, против кого направлены новые санкции США

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Вашингтон, 6 апреля. Новые санкции США против РФ касаются тех крупнейших игроков российского бизнеса, которые отказались играть по сценарию Вашингтона, говорится в заявлении российского посольства в США.

«Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию», — отмечается в документе.

В российском посольстве отметили, что данные меры направлены против российского народа - против коллективов предприятий, которые оказались в «штрафном списке». Дипмиссия привела в пример группу ГАЗ, которая недавно отпраздновала исторический юбилей — 85 лет назад завод выкупили у Генри Форда.

« Тогда между нашими странами даже не было дипломатических отношений, что не мешало развитию экономических связей», — подчеркнули российские дипломаты.

В посольстве считают, что Вашингтон сделал «очередной ошибочный шаг», который разрушает свободу предпринимательства и конкуренции. Напомним, что 6 апреля американский Минфин обнародовал список 38 физических и юридических лиц, которые попали под санкции.

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