Костин о санкциях: Отношения России и США и так находятся на низком уровне

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Москва, 6 апреля. Санкции, которые США ввели против России, вызывают тревогу, так как отношения двух стран и так уже находятся на низком уровне. Об этом заявил Глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 1» в эту пятницу.

Костин подчеркнул, что не обеспокоен санкциями США из-за которых он, возможно, пропустит ближайшую сессию МВФ.

«Я русский человек, живу в России и буду жить в России. И поэтому, ну, какие-то изменения будут, но это мелочи, возможность не поехать на сессию МВФ или еще какие-то... Мы это переживем», – сказал Костин.

При этом, он отметил, что новые санкции, введенные США против России, вызывают тревогу, так как отношения двух стран и без того находятся на низком уровне.

Напомним, что санкционный список Минфина США пополнился фамилиями 24 россиян и названиями 14 компаний. В нем фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

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