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Секретная карта Кеннеди с советскими военными объектами на Кубе выставлена на аукцион в США
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    Секретная карта Кеннеди с советскими военными объектами на Кубе выставлена на аукцион в США

    21:44  6 Апреля 2018
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    Секретная карта Кеннеди с советскими военными объектами на Кубе выставлена на аукцион в США

    Вашингтон, 6 апреля. Секретная карта 35-го американского президента Джона Кеннеди, которая содержит информацию о нахождении советских военных объектов на Кубе, по которым США готовились нанести удар, выставлена на аукционе в Штатах.

    Как стало известно, данная карта принадлежит Джону Кеннеди и датирована полуднем 27 октября 1962 года. В документе представлена информация о нахождении советских объектов, в том числе истребителей МиГ, Ил-28, баллистических ракет Р-12 и других. Соответствующий материал предоставил аукционный дом RR Auction, который специализируется на продаже исторических документов, автографов и раритетных вещей. Документ состоит из двух скрепленных листов и двух пояснительных заметок, а также отмечен грифом «Секретно».

    Онлайн-аукцион стартовал в пятницу. Стартовая цена составила 20 тысяч долларов. Отмечается, что желающие смогут заявить о своей ставке до среды, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #сша #джон кеннеди #аукцион
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