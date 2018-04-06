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Париж, 6 апреля. Украинский президент Петр Порошенко призвал депутатов Франции совместными усилиями противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщила пресс-служба.

Глава Украины Петр Порошенко встретился с делегацией французских депутатов во главе с председателем группы дружбы «Франция — Украина» в Нацсобрании Франции Валерией Фор-Мунтян.

«Порошенко призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта «Северный поток — 2», — указывается в коммюнике.

Накануне украинская Рада призвала мировое сообщество принять меры, запрещающие строительство газопровода. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и ЕС не намерены поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Норвегия, активно выступают за строительство второй ветки.

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