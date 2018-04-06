Экипаж крымского судна «Норд» оштрафован украинскими властями – судовладелец

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Киев, 6 апреля. Члены экипажа крымского судна «Норд», арестованного на Украине, подверглись административному штрафу. Об этом рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

По ее словам, дело было рассмотрено в Мариуполе. Члены экипажа по-прежнему не получили свои паспорта, а капитан был вызван на допрос в СБУ.

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», – приводит слова Шевелевой РИА Новости.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Капитана Владимира Горбенко в среду доставили в управление СБУ в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

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