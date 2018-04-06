В Совфеде объяснили, как США новыми санкциями против РФ подрывают борьбу с терроризмом

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Москва, 6 апреля. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал введение США новых антироссийских санкций. Несмотря на то, что санкционная война Штатов и их союзников набирает обороты, результат у новых ограничительных мер будет тот же — нулевой, считает сенатор.

По мнению Клинцевича, на этот раз Вашингтон «бросить все силы на то, чтобы расколоть российское общество». Кроме того, новые американские ограничения еще более минимизируют возможность совместных действий по борьбе с международным терроризмом, которые практически невозможны без взаимного доверия, уверен он.

«Нельзя не видеть, что принятие этих санкций — еще один сознательный шаг к «холодной войне», — подчеркнул сенатор.

«Если анализировать санкционный список, то сразу бросается в глаза, что он составлен через пень колоду. Прослеживается только одна логика — сделать нашей стране побольнее. Но удар по сути наносится не по России, а по миру в целом, серьезно снижая порог его безопасности», — заключил он.

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