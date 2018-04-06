Сборные России и Турции по футболу не сыграют матч на стадионе «Динамо»

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Москва, 6 апреля. Матч между футбольными сборными России и Турции должен был пройти на стадионе «Динамо», однако было объявлено о переносе. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Матч между сборными России и Турции по футболу должен был пройти на новом стадионе «Динамо» 5 июня. Однако, совместно с руководством «ВТБ Арена парк» было принято решение не играть на арене матч национальных сборных.

«Исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене», — цитирует ТАСС Алаева.

На данный момент решается вопрос о том, где именно пройдет контрольный матч сборных России и Турции. Также Александр Алаев выразил надежду, что «в скором времени» смогут провести один из матчей сборной России на стадионе «Динамо».

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