Несмотря на заявления Вашингтона, санкции США направлены против народа России – посольство РФ

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Вашингтон, 6 апреля. Новые санкции США, несмотря на заявления Вашингтона, направлены против народа России, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий, внесенных в санкционные списки США. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», – гласит заявление посольства России, опубликованное ранее на его странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. Всего в список были занесены семь российских бизнесменов, семнадцать чиновников и 15 структур. В числе компаний, оказавшихся в списке, – «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

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