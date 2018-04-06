Власти США несколько месяцев разрабатывали санкции против России — министр

В закладки

Вашингтон, 6 апреля. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что министерство совместно с Конгрессом на протяжении нескольких месяцев разрабатывали санкции против РФ, о которых было объявлено 6 апреля.

Стивен Мнучин пояснил, что новые санкции это составляющая закона «о противодействии противникам США», который был подписан президентом Дональдом Трампом в августе прошлого года.

«Мы работали над этим вопросом на протяжении последних месяцев с Конгрессом. Мы уже подготовили доклад, в котором содержится секретное приложение. Мы говорили ранее, что введем санкции, мы это сделали», — отметил американский министр.

Напомним, что США ввели санкции против 38 физических и юридических лиц. В Кремле ранее заявили, что все ограничения со стороны Вашингтона незаконны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что санкции наносят вред обеим странам.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.