Ростуризм предупредил об опасности схода лавин в Норвегии

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Москва, 6 апреля. Федеральное агентство по туризму предупредило об опасности схода лавин в Норвегии. Соответствующая информация появилась на сайте в пятницу, 6 апреля.

«По данным ДСКЦ МИД РФ, в Норвегии 7 апреля 2018 года объявлен «оранжевый» уровень опасности в ряде регионов в связи с угрозой схода лавин», — сообщает пресс-служба Ростуризма.

Также Ростуризм призывает туроператоров, которые организовывают туры в Норвегию, предупреждать граждан о возможной опасности. Также туристам напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении горнолыжных склонов и лавиноопасных регионов.

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