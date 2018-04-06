Стало известно, когда освободят капитана судна «Норд»

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Киев, 6 апреля. Капитан российского судна «Норд» будет освобожден 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте омбудсмена Украины.

Ранее стало известно, что Херсонский городской суд в избрал в отношении капитана меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тыс. 240 гривен (1 тыс. 352 доллара)

«Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», — уточнили в пресс-службе.

Представители аппарата уполномоченного уточнили, что экипаж судна «Норд» в составе восьми человек доставили в пятницу на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы россиян защищают два адвоката.



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